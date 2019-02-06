Гімназистки Чорткова зняли веселе відео про те, як вони обклеїли сходинки школи мотивуючими написами

У YouTube чортківська команда учнів поширила відео — репортаж учнів Чортківської гімназії про участь в освітньому проекті «Відкривай Україну». Їх ідея — наліпити на кожну сходинку своєї школи мотивуючі написи.

Детальніше у відео від чортківської команди «Імпульс».



Ментором проекту чортківської команди обрали Тетяну Гриндулу, заступника директора з виховної роботи.

— Проект «Відкривай Україну» — це змагання з креативності між учнівськими командами, — пояснює Тетяна Гриндула. — Він складається з двох етапів. Перший — шкільний. Завдання — визначитись з ідеєю і реалізувати цю ідею, не залучаючи додаткових коштів. Наступний етап — міський. Ідею потрібно представити мерії міста, узгодити і домовитись щодо його практичної реалізації. Наразі у нас завершився перший етап.

ЧортківСіті

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