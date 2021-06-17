Голова ОДА привітав працівників обласного лабораторного центру з професійним святом

Напередодні Дня медичного працівника, яке традиційно відзначається в Україні у третю неділю червня, голова обласної державної адміністрації Володимир Труш привітав працівників Державної установи ,,Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.

Володимир Труш подякував працівникам закладу за професіоналізм, відданість своїй справі та витримку.

«Пандемія COVID-19 змінила свідомість кожного з нас. Зросла роль і вагомість кожного медичного працівника – лікаря, медичної сестри, санітара, водія швидкої. Сьогодні наш центр є зразком для інших областей, адже саме він у важкі моменти пандемії допомагав сусіднім областям. Я дякую за те, що з початку пандемії ви працювали понаднормово, часто без вихідних та професійно виконуєте свої обов’язки. Думаю, нам є чому у вас повчитися. Повчитися, як треба відповідати на виклики. Як залишатися людьми. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя і добра вам та родинам! Хай ваша нелегка праця приносить радість», – наголосив голова облдержадміністрації Володимир Труш.

Також Володимир Труш вручив грамоти, подяки та цінні подарунки за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я та з нагоди Дня медичного працівника.

Виконувач обов’язків директора Державної установи ,,Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” Оксана Чайчук від імені колективу висловила вдячність голові обласної державної адміністрації.