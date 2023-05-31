«ВІДБІЙ КАР’ЄРНОЇ ТРИВОГИ» ПРОЗВУЧАВ ДЛЯ 2 ТИСЯЧ УЧНІВ ТА УЧЕНИЦЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ



«За статистикою понад 50% українців працюють не за фахом, тому свідомий вибір майбутньої професії для учнів старших класів є наразі найактуальнішим питанням. Це впливає на визначення подальшої траєкторії навчання та першого робочого місця, а в майбутньому і на кар’єру загалом» — говорить начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Саме тому, на базі Освітнього ХабуТернопільщини відбувся профорієнтаційний проєкт «Відбій кар’єрної тривоги!», в рамках якого 675 учнів успішно завершили однойменний мультимедійний SCORM-курс з вибору професії без гендерних стереотипів.

Цей електронний курс включає в себе 5 онлайн уроків, які зроблено у міжнародному інтерактивному форматі «SCORM» (ShareableContent Object Reference Model), що дає змогу контролювати знання користувачів і користувачок та утримувати їхню увагу за рахунок сторітелінгу, гейміфікації, інтерактивних вправ та тестів протягом усього уроку.

Онлайн-курс покликаний сприяти вибору омріяної професії, уникаючи гендерних бар’єрів і традиційних уявлень, та доступний не лише старшокласницям і старшокласникам, а й усім охочим.

«Також у закладах освіти області відбулись практичні профорієнтаційні тренінги, які відвідали понад 1 000 учнів та учениць 8-11 класів Тернопільської області» – розповідає координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Учнівська молодь мала змогу пройтипрофорієнтаційне тестування на основі штучного інтелекту, яке допомагає підліткам визначити власну схильність до різних сфер професійної діяльності, дізнатися про нові, актуальні та перспективні професії та зрозуміти, наскільки успішним буде вибір обраного ними фаху у майбутньому. Профорієнтаційне тестування пройшли 564 особи.

«Унікальність цього проєкту у тому, що учні не просто ознайомилися з актуальними професіями, але й краще зрозуміли свої інтереси та здібності, виокремили ті сфери діяльності, в яких найбільше зможуть розкрити свій потенціал – пояснює координаторкаОсвітнього Хабу Тернопільщини Ірина Яремчук.

Проєкт «Відбій кар’єрної тривоги!» реалізується Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, у межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення у партнерстві з Офісом Віцепрем᾿єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «БітрутАкадемія» за фінансової підтримки Швеції.

Мережа Українських Освітніх Хабівініційована Міністерством освіти і науки України з метою реалізації концепції Навчання Впродовж Життя (Life Long Learning) та включає в себе уже 21 Освітній Хаб (10 – в Україні та 11 – у країнах ЄС та Великій Британії).

Даний проєкт увійшов до переліку пріоритетних проєктів у сфері освіти під час воєнних дій, які розв’язала рф на території України.