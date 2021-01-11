Головна ялинка Кременця містянам обійшлось в 118 600 гривень

Потрібно було наймати підприємця для монтажу придбаних штучних гілок, якому заплатили 19 721 грн., адже виявилось, що в місцевому комунальному підприємстві немає таких кваліфікованих кадрів.

Підготовку новорічної програми місцева влада розпочинає, як правило, ще на початку осені, а відповідні статті витрат можна знайти на сайті Prozorro.

Замовником виступило Комунальне підприємство Кременецької міської ради “Кременецьблагоустрій”, яке за кошти міської ради закупило наступні пoслуги:

1. 49 875 грн. – “Гілки штучної хвої 40см., гілки штучної хвої 50см., гілки штучної хвої 60см., гілки штучної хвої 90см.; 39290000-1 Фурнітура різна за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. — Державні закупівлі izi.trade” https://izi.trade/tenders/UA-2020-12-11-008396-c

2. 25 220 грн.- “Гірлянда Flash 220; 31230000-7 Частини електророзподільної чи контрольної апаратури за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. — Державні закупівлі izi.trade” https://izi.trade/tenders/UA-2020-12-11-004599-c

3.19 721 грн.- “Встановлення об’єктів дозвілля: Монтаж під ключ ялинки 8 метрів з супутнім декором; 45212140-9 Встановлення об’єктів дозвілля за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. — Державні закупівлі izi.trade” https://izi.trade/tenders/UA-2020-12-22-000816-c

4. 23 784 грн. – “Огорожа металева оцинкована 1.05 х 1.2 ; 44310000-6 Вироби з дроту за ДК 021:2015” https://izi.trade/tenders/UA-2020-12-11-005398-c

В інших містах комунальні підприємства намагалися звести до мінімуму витрати з казни, використовували відремонтовані штучні ялинки, іграшки та інсталяції минулих років, прикрашали ялини, що ростуть у центрі, а в Києві та Херсоні частину витрат на святкове оздоблення і зовсім взяли на себе благодійники та комерційні організації, але не у Кременці.

Віталій Сідоров