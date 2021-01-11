Головна ялинка Кременця містянам обійшлось в 118 600 гривень
Потрібно було наймати підприємця для монтажу придбаних штучних гілок, якому заплатили 19 721 грн., адже виявилось, що в місцевому комунальному підприємстві немає таких кваліфікованих кадрів.
Підготовку новорічної програми місцева влада розпочинає, як правило, ще на початку осені, а відповідні статті витрат можна знайти на сайті Prozorro.
Замовником виступило Комунальне підприємство Кременецької міської ради “Кременецьблагоустрій”, яке за кошти міської ради закупило наступні пoслуги:
В інших містах комунальні підприємства намагалися звести до мінімуму витрати з казни, використовували відремонтовані штучні ялинки, іграшки та інсталяції минулих років, прикрашали ялини, що ростуть у центрі, а в Києві та Херсоні частину витрат на святкове оздоблення і зовсім взяли на себе благодійники та комерційні організації, але не у Кременці.