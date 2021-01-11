У Тернополі через ДТП дитина і дорослий опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 січня в м. Тернополі, по вул. С.Бандери. Близько 16.00 годин, тут не розминулись «BMW» та «Renault».

Внаслідок аварії травми отримали люди, які перебували в обох транспортних засобах: 8-річна пасажирка «BMW», жителька с. Смиківці Тернопільського району та 67-річний водій «Renault», житель с. Ангелівка Тернопільського району. Дівчинку, із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм поясничного відділу хребта, госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню. А чоловіка, із забійними ранами, поклали в в Тернопільську університетську лікарню.