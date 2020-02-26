Громаді на Тернопільщині у 2020 році прогнозують нестачу на зарплату вчителям у розмірі 5 млн грн

Теребовлянській громаді у 2020 році прогнозують нестачу освітньої субвенції (зарплата вчителів) – у розмірі 5 млн.

Недостатність освітньої субвенції для оплати праці виникає у випадку, коли фактична наповнюваність класів є значно нижчою за розрахункову. Детальніше з розрахунками можна дізнатися зі статті за гіперпосиланням.

Наші ж показники:

176 (к-сть класів у наших школах)

2555 (кількість учнів)

14,52 (фактична наповнюваність класів)

16,5 (розрахункова наповнюваність, яка мала б бути, щоб держава повністю забезпечувала зарплату вчителям)

Дефіцит бюджету на зарплату: -1,98

А це: -5,07 млн. грн.