Громаді на Тернопільщині у 2020 році прогнозують нестачу на зарплату вчителям у розмірі 5 млн грн
Теребовлянській громаді у 2020 році прогнозують нестачу освітньої субвенції (зарплата вчителів) – у розмірі 5 млн.
Недостатність освітньої субвенції для оплати праці виникає у випадку, коли фактична наповнюваність класів є значно нижчою за розрахункову. Детальніше з розрахунками можна дізнатися зі статті за гіперпосиланням.
Наші ж показники:
176 (к-сть класів у наших школах)
2555 (кількість учнів)
14,52 (фактична наповнюваність класів)
16,5 (розрахункова наповнюваність, яка мала б бути, щоб держава повністю забезпечувала зарплату вчителям)
Дефіцит бюджету на зарплату: -1,98
А це: -5,07 млн. грн.