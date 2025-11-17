П’яний водій спричинив аварію в Бережанах: постраждав 16-річний мотоцикліст

У Бережанах сталася ДТП, в результаті якої постраждав 16-річний мотоцикліст. Водій автомобіля Nissan Qashqai, перебуваючи в нетверезому стані, не переконався у безпечності маневру і влаштував зіткнення з мотоциклом Musstang МТ-125, за кермом якого був підліток.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що водій автомобіля мав 1,19 проміле алкоголю в крові, що підтвердив газоаналізатор “Драгер”. Неповнолітнього мотоцикліста з численними травмами та переломом доставили до лікарні.

Водія Nissan Qashqai затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він буде притягнутий до відповідальності за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що призвело до аварії та травмування людини.