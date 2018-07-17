Хто може отримати замовлення на ремонт шкіл в Чорткові

16 липня відбулася зустріч представників управління освіти, молоді і спорту Чортківської міської ради із потенційними учасниками тендеру за проектом НЕФКО.

У ході зустрічі учасники тендеру, а це «Комплексбуд» (Тернопіль), «Вся Україна» (Тернопіль), «Адамсон» (Івано-Франківськ) відвідали проектні об’єкти та обговорили технічні та процедурні питання щодо:

– капітального ремонту школи І-ІІІ ступенів №5 (утеплення фасадів, заміна віконних та дверних блоків,системи опалення) по вул. Володимира Великого,4Б;

– капітального ремонту (модернізація) системи опалення зі встановлення індивідуального теплового пункту, теплоізоляцією трубопроводів та впровадження системи моніторингу енергоспоживання в дитячому навчальному закладі №9 по вул. В.Великого, 2В.

Усі ці ремонтні роботи будуть профінансовані коштами кредиту та гранту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

Пропозиції щодо участі у тендері приймаються до 10 серпня.