Хлопчик із Тернопілля мріє… чути. Допоможемо?

14 лютого на площі Т. Шевченка в Гусятині відбувся благодійний ярмарок “Від щирого серця”. Учні ЗОШ І-ІІІ ст. смт Гусятин взяли активну участь у продажу солодощів. Виручені кошти спрямовані на дорогу операцію трирічному жителю с. Перемилів Гусятинського району Славському Олежику, який втратив слух внаслідок хвороби. Виручено чималу суму – близько семи тисяч гривень, які підуть на таку потрібну справу.

Діагноз, який хлопчику поставили лікарі: двухстороння сенсоневральна глухота IVступення. Батьки не можуть самі зібрати кошти, адже йдеться про 900 000грн. на імплант, який допоможе дитині чути, а пізніше і говорити. Хоростківська громада просить допомогти Олежикові почути такий прекрасний світ. Зв’язатись із матірю хлопчика можна за телефоном: +380968926448- Аня.