Гусятин Новини Тернополя 

Хлопчик із Тернопілля мріє… чути. Допоможемо?

Irena 30 Views Прокоментуй!

14 лютого на площі Т. Шевченка в Гусятині відбувся благодійний ярмарок “Від щирого серця”. Учні ЗОШ І-ІІІ ст. смт Гусятин взяли активну участь у продажу солодощів. Виручені кошти спрямовані на дорогу операцію трирічному жителю с. Перемилів Гусятинського району Славському Олежику, який втратив слух внаслідок хвороби. Виручено чималу суму – близько семи тисяч гривень, які підуть на таку потрібну справу.

Діагноз, який хлопчику поставили лікарі: двухстороння сенсоневральна глухота IVступення. Батьки не можуть самі зібрати кошти, адже йдеться про 900 000грн. на імплант, який допоможе дитині чути, а пізніше і говорити. Хоростківська громада просить допомогти Олежикові почути такий прекрасний світ. Зв’язатись із матірю хлопчика можна за телефоном: +380968926448- Аня.

Номер карти в Приватбанку для перерахунку коштів: 4149 4978 3884 5263 (у гривнях) та 5168 7573 2102 9953 (іноземна валюта). Отримувач — мама Славська Ганна Михайлівна. Усі, хто не має змоги переказати кошти на рахунок, може передати матері Олежика у с. Перемилів.
За повідомленням Віталія Остафійчука.

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