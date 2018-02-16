Все село зустрічало тіло Героя – жителя Тернопільщини Олександра Пилип’юка

У ці хвилини на Шумщину привезли тіло Героя – жителя Биковець Олександра Пилип’юка.

Зустрічати свого земляка вийшло усе село разом із священиком. Не передати словами той біль і розпач, коли шумські волонтери вийняли з автомобіля труну з померлим, як плакало усе село. А чи можна загоїти чимось біль материнського і батьківського сердець, які ще недавно похоронили молодшого сина, а через два роки проводжають у Вічність старшого…

Олександру Пилип’юку улітку мало б виповниться 44. Уявляєте – усього 44 роки.

У квітні 2015 року його мобілізували до війська. Пройшов горнило війни на Сході. Повернувся. Працював у місцевій школі. А потім уклав контракт і повернувся у зону АТО. І знову боронив рідну Україну, щоб біда не прийшла на його рідну землю.

Уже з понеділка Олександр мав вийти на роботу у школі. Не судилося… Його серце зупинилося у Мукачевому, на місці постійної дислокації військової частини, у якій ніс службу. Як мріяла мати обійняти сина, як чекала його, – розповідають жителі Биковець.

А дочекалася скорботної домовини з рідним дитям…

– Скільки ще триватиме ця війна? Доки гинутимуть наші діти? – запитували люди. – Коли вже це все припиниться?

Тіло Олександра через усе село понесли на мужніх плечах чоловіки – додому, до рідної хати, де він востаннє відвідає рідних, бо вже завтра тіло Олександра проведуть до місця вічного спочинку.

Вічна пам’ять Героєві. Упокой його, Боже, у своїх райських садах, а рідним дай сил і здоров’я пережити таку непоправну втрату, щомиті будь разом з батьками, які хоронять другого сина…

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