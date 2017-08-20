Медикам Гусятинської районної лікарні у цьому році не виплатять оздоровчих. І це тільки початок

Відслуживши майже два роки добровольцем в АТО, головний лікар Гусятинської райлікарні Василь Веселовський цьогорічної весни повернувся додому, до справ і колективу, за яким уже неабияк скучив. Не переставав ятрити душу біль, адже з п’ятою хвилею мобілізації у зоні бойових дій на сході України під Горлівкою перебуває його 27-річний син – випускник військової кафедри університету. Перед очима стояли криваві солдатські рани, вибухи та бліндажі, де на імпровізованих операційних столах разом з колегами-медиками повертав до життя бійців. Як годиться, спершу зайшов у районну раду та райдержадміністрацію. Та замість «добрий день» Василю Петровичу з порога вручили рішення сесії Гусятинської районної ради про ліквідацію медичного закладу, який він 12 років очолював.

Рішення від 25 квітня 2017 року «Про проведення державної реєстрації припинення Гусятинської центральної комунальної районної лікарні шляхом ліквідації юридичної особи та створення комунального закладу «Гусятинська районна лікарня» є у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Гусятинської райради. У ньому, зокрема, зазначається, що здійснити державну реєстрацію нового комунального медзакладу сесія Гусятинської райради доручила т.в.о. головного лікаря В.І. Дереворізу. З цього Василю Веселовському стало зрозумілим, що його звільнено з посади головного лікаря Гусятинської ЦКРЛ. Так просто. Без вступів і відступів та зайвих емоцій. Шляхом ліквідації юридичної особи. І не тільки його звільнено, а й весь колектив – майже 400 працівників.

Аргументацію екстраординарного рішення знайшла у тексті самого рішення. Серед інших мотивів – «у зв’язку з реорганізацією закладів охорони здоров’я Гусятинського району, зважаючи на нестачу коштів у районному бюджеті для фінансової підтримки медичних закладів» – тут зазначено цікавий аргумент: «…враховуючи клопотання Гусятинської ЦКРЛ від 20.04.2017 р.». Схоже на формулювання сталінських часів: покарати трудящих на прохання самих трудящих…

Між тим, кажуть працівники лікарні, для них новина про ліквідацію їх медичного закладу була, як сніг на голову. Про це вони дізнались уже після сесії, коли рішення було проголосоване і всі зрозуміли, що через два місяці їх чекає звільнення. А натомість буде створено новий медзаклад, з новим керівником, новим колективом, у якому більшості нинішніх медиків місця не буде.

– У такий спосіб у Гусятині вирішили провести медичну реформу. Дуже вже хотілося «молодій команді» місцевої влади одним махом пореформувати районну медицину, на яку постійно не вистачає коштів, – каже лікар Гусятинської ЦКРЛ Марія Лисюк. – Колектив був на грані зриву. Не відкладаючи, вирішили діяти. На зборах прийняли рішення вимагати від райради скасування незаконного рішення. Нас підтримали мешканці Гусятинщини – учасники АТО, афганці, учасники автомайдану та революції Гідності. Таким складом пішли до голови районної ради та голови РДА.

Під тиском громадськості 5 травня ц. р. позачергова сесія Гусятинської районної ради скасувала своє рішення про ліквідацію центральної райлікарні. Ідентично і з Копичинецькою райлікарнею. Є рішення Гусятинської райради про ліквідацію цього медичного закладу, яке 5 травня ц. р. також скасоване. І це, врахуйте, ще не прийняті закони про старт медичної реформи.

Сьогодні, через два місяці після квітневих потрясінь, роботу колективу Гусятинської районної лікарні важко назвати стабільною. Не вдалася ліквідація – почалася оптимізація. Згідно з рішенням сесії Гусятинської районної ради від 5 травня ц. р., керівництву ЦКРЛ доручено «розробити комплекс заходів оптимізації медичного закладу з чітким визначенням строків виконання».

– У цьому році нам не вистачає 4 мільйони державної субвенції на виплату заробітної плати працівникам, – каже головний лікар Гусятинської лікарні Василь Веселовський. – Складається враження, що це саме та сума, якої держава не збирається дофінансовувати, тому районна влада ставить вимогу кардинально скорочувати видатки.

Судячи з «Довідки про хід оптимізації у Гусятинській ЦКРЛ», яку 7 липня ц. р. надано Гусятинській РДА, невиплата оздоровчих працівникам лікарні до кінця року зекономить бюджету 425 тисяч гривень, невиплата надбавок медикам за напруженість «дасть» аж 52 тис. грн, скорочення 4,75 ставок середнього медперсоналу приплюсує приблизно 100 тис. грн економії, почергове закриття відділів – 400 тисяч гривень. Загальна економія видатків у першому півріччі складе 1 млн 285 тис. 360 грн.

Однак, до 4 мільйонів, яких не вистачає, як бачимо, далеко. Оптимізація не вирішує проблеми, хоча по заробітній платі медиків, котра і так мізерна, б’є відчутно. Чи не тому місцева влада в Гусятинському районі спробувала свої медичні заклади просто «поховати»?

Ганна МАКУХ, газета “Сільський господар”.