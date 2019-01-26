Інформація про організації, що обслуговують дороги Тернопільської області
- ДП «Тернопільський облавтодор» тел. (0352) 25-05-02, (067) 350-42-00 (директор Володимир Шашкін)
Утримує такі автошляхи:
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (ділянка смт Дружба Теребовлянського району – Заліщики),
Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка,
Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець Подільський, Р-26 Острог – Кременець,
Р-43 Тернопіль (від а/дМ-19) – Ланівці (до а/д Р-32),
Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала Подільська,
Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець,
Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів,
Т-20-04 Бережани – Підгайці – Монастириська (ділянка Підгайці – Монастириська),
Т-20-06 Городище – Зарваниця – Бучач (в межах Теребовлянського і Бучацького районів),
Т-20-08 Шумськ – В. Дедеркали – /Р-32/,
Т-20-10 Збараж – Підволочиськ (в межах Збаразького району),
Т-20-11 Копичинці – Гусятин,
Т-20-12 Ланівці – Лисогірка – Теофіпіль,
Т-20-13 Почаїв – Зборів (ділянка Залізці – Зборів),
Т-20-15 Борщів-Заліщики,
Т-20-16 Бучач-Товсте,
Т-20-17 Гримайлів-Яблунів,
Т-20-19 /М-12/(Кам’янки)-Скалат,
Т-20-20 /М-19/(Мишковичі)-Дружба,
Т-23-12 Гусятин – Городок.
- ТзОВ «Техно-Буд-Центр» тел. (067) 350-57-90 (керівник Петро Тесельський)
Відповідає за дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (від Дружби Теребовлянського району до кордону з Рівненською областю), М-09 (Тернопіль-кордон з Львівщиною), Н-18 (Тернопіль- кордон з Прикарпаттям), М-12 (ділянки Тернопіль – Підволочиськ та Тернопіль – до кордону з Бережанським районом), обхід Тернополя Р-41.
- ТзОВ «БМБуд» тел. (067) 352-07-79 (директор Нестор Колодка)
Обслуговує траси М-12 (в межах Бережанського району ), Т-20-04 (ділянка Бережани – Підгайці), Т-20-06 (ділянка в межах Козівського району), Т-20-07 (Бережани – до кордону з Львівщиною), Т-20-18 Зборів – Козова, Р-43 Тернопіль – Ланівці (км 20+706 – 45+291), Т-20-09 Вишнівець – Ланівці.
- ТзОВ «Авакс-Проф» тел. (0352) 43-01-86, (067) 653-70-42 (керівник Грохола Наталія)
Піклується про дороги Р-39 Тернопіль – Броди та Т-20-13 Почаїв – Зборів (км 0+000 – 31+040).
- ТзОВ «Глобал Білдінжиніринг» тел. (096) 863-69-51 (керівник Павло Гладун)
Обслуговує дороги місцевого значення в Лановецькому, Підволочиському, Гусятинському, Теребовлянському, Бучацькому та Монастириському районах.
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