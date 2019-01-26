Дорожники Тернопільщини протистоять негоді цілодобово (відео)

Вже другу добу жителі краю під впливом негоди. Зниження температури, надмірні опади снігу та пориви вітру можуть значно ускладнити проїзд автошляхами. На щастя, за останні декілька років дорожникам Тернопільщини вдалось напрацювати дієвий механізм оперативного усунення наслідків складних погодних умов.

Так, станом на сьогодні проїзд дорогами загального користування державного значення краю забезпечений. Проїжджа частина розчищена та посипана сумішшю солі й піску. Особливу увагу дорожники приділяють складним ділянкам (спускам-підйомам, крутим поворотам). За останню добу було задіяно близько двохсот працівників та більше сотні механізмів. Наразі, опади снігу та пориви вітру не припиняються, то ж шляховики продовжують роботи.

«Для нас, дорожників, важливо надати безпечний проїзд по всій мережі державних автошляхів області, тому працюємо і у нічну зміну. Залучаємо потужну техніку підрядних організацій – ротори, навантажувачі, автогрейдери», – коментує начальник Служби автомобільних доріг області Богдан Юлик.





Водіям варто пам’ятати, що на території Тернопільщини є місця відстою для автотранспорту. Також, додатково обладнано ще 12 спецмайданчиків при в᾽їздах на територію області.

В разі, якщо вам потрібна інформація про стан проїзду автошляхами Тернопільщини чи допомога у дорозі, у Службі автомобільних доріг цілодобово працює диспетчер. Звʼязатись з яким можна за номером телефону: (0352) 52-65-32.

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