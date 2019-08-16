У тернопільських “Промінчиках” Дні відкритих дверей

Хоча серпень ще у розпалі, але вже варто подумати про те, в який центр розвитку і на які саме курси ви віддасте свою дитину з вересня.

В нашому клубі є багато цікавих і корисних занять для дітей від 10 місяців до 10 років: комплексні заняття з раннього розвитку, курс “розмовляй-ка” для малюків, підготовка до школи, англійська мова, школа інтелекту, швидкочитання для школярів, мінісад з проектною діяльністю та багато іншого.

Хочете знати більше? Хочете познайомитися з нашими вчителями? Відвідати відкриті заняття і отримати відповіді на свої питання? Тоді пишіть в коментарях вік вашої дитини. Ми з вами зв’яжемося і підберемо відкриті заняття саме для вашої дитини. По секрету????: усі, хто завітає до нас на Дні відкритих дверей, отримають подарунковий сертифікат на 400 грн.