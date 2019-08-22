Історії успіху зі Збаража: навчання за ваучерами

Шансом навчатися за ваучером, виданим Збаразькою районною філією Тернопільського обласного центру зайнятості, скористалися збаражанки Ольга Звірська і Лариса Романчук, які вже багато років працювали кухонними працівниками.

У кожної – своя історія. Лариса Романчук, 50-річна жителька м. Збараж, працювала у Тернопільському професійному коледжі із посиленою військовою та фізичною підготовкою (колишньому ПТУ-25), за освітою інженер-будівельник. Аби залишитися на роботі, потрібна була відповідна освіта та кваліфікація. У коледжі вона почула, що служба зайнятості направляє на навчання, відтак звернулася у райфілію ОЦЗ, аби дізнатися чи є можливість навчатися людині, яка має роботу та поважний вік…

47-річна Ольга Звірська із с. Шимківці Збаразького району у навчально-курсовому комбінаті здобула професію штукатура, проте так склалося, що працювала у ТОВ «Агродружство «Євішовіце-Україна», готуючи їжу для сотні працівників. У Колодненській ОТГ, під час чергової зустрічі працівників служби зайнятості із жителями громади, жінка дізналася про можливість навчання за ваучерами, відтак скористалася таким шансом.

5 місяців жінки навчалися на кухарів 3 розряду у Тернопільському професійному коледжі із посиленою військовою та фізичною підготовкою, пройшовши теоретичну та практичну частини у коледжі. «Графік навчання, кваліфіковані викладачі та велике бажання – усе спонукає до старанного навчання», – так відгукуються про своє «студентське життя» Ольга та Лариса.

Після завершення навчання Лариса Романчук змогла залишитися на своїй роботі, де зараз вона працює вже кваліфікованим кухарем, а Ольга Звірська планує працювати у ресторанному бізнесі.