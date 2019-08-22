Як виглядає терапевтичне відділення лікарні в Ланівцях після капітального ремонту (Фото)

20 серпня 2019 року у КНП «Лановецька центральна районна лікарня» відбулося урочисте відкриття терапевтичного відділення після капітального ремонту. Участь у заході взяли голова районної ради Руслана Кушнір, перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Батожний, головний лікар Омелян Гулько, завідувачі відділеннями, працівники лікарні, керівники сільськогосподарських підприємств, підприємці, благодійники, меценати, представники громадськості та ЗМІ, які оглянули відремонтоване відділення та були приємно вражені якісним виконанням робіт.



За порівняно короткий термін відділення стало невпізнаним: повністю проведено заміну вікон; оновлені стеля, стіни, підлога; встановлені енергозберігаючі лампи; замінено всі комунікації з водопостачання та каналізації; встановлені сучасні меблі. За інформацією головного лікаря вартість ремонтних робіт складає більше 650 000 грн.



Священики різних конфесій здійснили освячення відділення. Голова районної ради Руслана Кушнір подякувала всім, хто долучився до оновлення терапевтичного відділення, і всім тим, хто приклав свої зусилля, аби відділення стало не просто гарним, а комфортним для пацієнтів та лікарів та відзначила, що тільки спільними зусиллями влади та громади можна досягти бажаного результату.

Лановецька районна рада