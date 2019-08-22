Борис Гора: «Загроза побудови ГЕСів на Дністрі продовжує існувати»

Як відомо, не так давно на засіданні двосторонньої молдовсько-української комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер обговорювалося і питання щодо планів будівництва на ній каскаду ГЕС. Відтак було прийняте рішення про припинення будь-яких дій, пов’язаних з ініціюванням проектів будівництва каскаду гідроелектростанцій у верхній течії Дністра.

“Було вирішено про призупинення будь-яких дій, – йдеться у повідомленні пресслужби Укргідроенерго. – Це є офіційною спільною позицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і Укргідроенерго щодо каскаду Верхньодністровських ГЕС”. Нагадаємо читачам, що каскад Верхньодністровських ГЕС загальною довжиною 220 кілометрів мав складатися із шести гідроелектростанцій в Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Екологи та громадські активісти виступили категорично проти такої ініціативи влади, будучи твердо переконаними, що вона несе загрозу і самій річці, і територіям навколо неї.

Отже, загрози більше немає? З таким запитанням ми звернулися до активіста руху «Врятуй Дністер від ГЕС» Бориса Гори.

– Те, що якесь рішення призупинили, ми це бачили, – відповів він. – Але це не означає, що його скасували, адже у Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року побудова ГЕС на Дністрі зазначена. Тож поки дане рішення не скасовано повністю, загроза побудови цих ГЕСів продовжує існувати. Так само треба боротися, щоб гідроелектростанції виключили із «зеленого тарифу», бо допоки вони там є, то, зрозуміло, будуть і люди, які захочуть цим скористатися. Поки дане питання не вирішене, загроза побудови ГЕС також залишається. Тому я переконаний, що розслаблятися ще зарано.

Також Борис Гора розповів про настрої людей, які проживають на території, де планувалося будівництво ГЕС. «Зараз ситуація щодо цього наступна: є багато радикально налаштованих людей, ще більше – ліберально-демократично налаштованих проти будівництва ГЕС, також є якась частина «пофігістів», як і всюди. Але в жодному разі ми не допустимо доступу до берега Дністра», – сказав він.

Віталій Цицура

Прес-клуб