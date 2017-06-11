Іван Чайківський: мешканці Тернопільщини висловилися проти “дикого” продажу землі

Майже 120 тисяч підписів проти запровадження ринку сільськогосподарських земель в сучасних політичних та економічних умовах зібрали мешканці Тернопільщини. Загалом проти “дикого” продажу землі висловилися понад 3 мільйони українців.

“Ми вимагаємо завершити АТО та відновити кордони держави Україна, як це передбачено в Конституції. І сьогодні ми маємо економіку країни з мертвого місця підняти, вивести ВВП хоча би на середній рівень і після цього можна відкривати ринок землі”, – вважає відомий аграрій Іван Чайківський.

За його словами, Україна сьогодні не готова ні політично, ні економічно торгувати чорноземом, бо ні дрібні фермери, ні більші аграрні підприємства не мають змоги купити земельні наділи. Це, в свою чергу, призведе до купівлі українського чорнозему олігархами, які не працюють на землі, або ж до купівлі с/г земель іноземцями.