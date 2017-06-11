Кримінальна Бережанщина: підпали машин, погрози та залякування через…ліс

Здається, так звана «золота лихоманка» дожила і до наших днів та знайшла прихисток на Тернопільщині. От тільки тепер замість блискучого металу, люди женуться за не менш цінною деревиною, за яку подекуди ладні нехтувати і законом, і мораллю.

«Дикий ліс»

Журналісти газети «Номер один», збираючи інформацію з приводу розкрадання лісу на території Бережанського району, не дарма провели паралелі з далеким XIX-им століттям, на яке, власне, припав розпал каліфорнійської «золотої лихоманки». Адже як тоді, так і заразу гонитві за наживою люди втрачають голову та відчуття міри. Тільки уявіть: три спалені автомобілі, регулярні погрози, поливання брудом, бездіяльність правоохоронців. Думаєте, ми досі говоримо про Каліфорнію? Ні! Це вже наша Бережанщина.

Так кілька років тому місцеві активісти та деякі представники владних структур оголосили війну тим, хто незаконно рубає ліси краю. Та замість «покарати винних», стикнулися з практично непробивною стіною з корупції та «правоохоронної імпотенції». Та про все по порядку.

На території Бережанського району лісом опікуються два підприємства – «Бережанське лісомисливське господарство» та «Бережанирайагроліс». Власне мова йтиме про останнє, за якими тягнеться шлейф кримінального відтінку.

У 2015 році тоді ще голова райради Степан Кленик звернувся до правоохоронців з приводу того, що службові особи ДП «Бережанирайагроліс» під керівництвом Руслана Драгана (директор підприємства з 2010 по 2015 роки) умисне занижують вартість продукції, чим, мовляв, завдають істотної шкоди державним та громадським інтересам.

Підстав до таких категоричних заяв у пана Кленика було чимало. Основна – чоловік своїми руками «ловив» автомобілі з нелегально вивезеним лісом, які потім правоохоронці «чомусь» відпускали. Через це на одній із колегій райдержадміністрації (22 грудня 2015 року) чиновники навіть визнали роботу Бережанської поліції незадовільною. Проте у тоді ще міліції з цього приводу була інша думка. Правоохоронці закрили провадження за заявою екс-голови райради Кленика та ще й звинуватили його у «підриванні» репутації державного підприємства.

– Завдяки грамотній ціновій політиці керівництва підприємства, воно сплатило найбільше податків у процентному відношенні серед аналогічних підприємств області. У 2014 році підприємство мало прибутковість 30,2 тисячі гривень і зайняло 2 місце по області серед аналогічних підприємств. Звинувачення голови районної ради є безпідставними, негативно відображаються на подальшій фінансово-господарській діяльності підприємства, породжують негаразди, всі подальші зниження успішності підприємства покладає на голову районної ради С. Кленика, – повідомила заступник начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області, майор міліції Г. Олексів.

Цікавий документ, чи не так? Замість того, щоб сухо та фактами пояснити, чому кримінальне провадження закрили, слідча у підсумку звинувачує екс-голову райради, що той своїми «листами» псує репутацію ДП «Бережанирайагроліс».

Не менш дивною виглядає сума прибутків – 30,2 тис. грн. в рік . Для підприємства, яке займається деревом, це, як мінімум, смішно…

Та ось кому точно не було смішно, так це пану Кленику,який, видно, таки зайшов не в ті ворота та отримав за свою активність підпалений службовий автомобіль. Та про це пізніше.

«Ми тут не захищені»

Із призначенням на посаду голив Бережанської РДА Володимира Петровського війна з незаконною рубкою лісу не зупинилася, а швидше, навпаки, переросла в активну фазу.

– Коли я приступив до виконання своїх обов’язків, то почав отримувати багато скарг щодо розкрадання лісу ДП «Бережанирайагроліс». Тому ми зверталися тоді ще в міліцію з цього приводу. Правоохоронці у відповідь інформували, що машини з деревиною затримують, справи порушують та передають до суду. Однак згодом, під час наради в обласній прокуратурі (після призначення на посаду прокурора Тернопільщини В’ячеслава Перча, –авт.),я попросив офіційну інформацію у них: скільки справ було порушено, скільки передано до суду. Прокуратура відповіла, що жодної справи не порушили, тобто раніше мене, виходить, вводили в оману, – розповідає Володимир Петровський.

За словами районного високопосадовця, ці розбіжності між даними прокуратури та поліції наштовхнулийого на думку, що правоохоронні органи прикривають такі розкрадання. Отже, діяти потрібно самостійно.

– Тому ми створили комісію при Бережанській РДА, до якої увійшли чиновники, правоохоронці та спеціалісти з даного питання. Звісно, обстежитивсі 5,5 тис. га лісу, що перебувають у підпорядкування ДП «Бережанирайагроліс»,ми не могли.Однак провели немалу роботу. Як результат –заактували свіжі незаконні рубки, збитки від яких спеціалісти оцінили у декілька мільйонів гривень,- продовжує пан Петровський.

Наші журналісти отримали протокол комісії, створеної при РДА. У ньому чітко вказано розрахунок, проведений головним лісничим ДП «Бережанирайагроліс» п. Волинцем, розміру шкоди, якої було завдано. Цей та інші документи чиновники передали в поліцію, аби останні порушили відповідне провадження.

– З моменту, як ми передали матеріали в поліцію, минуло більше року. В поліції «кивають», що справа була передана в прокуратуру. Однак результатів немає! Я не сиджу на місці, регулярно звертаюся до правоохоронців, у тому числі на спільних нарадах. Проте, на жаль, віз донині там,- констатує Володимир Михайлович.

Причому наші «дерев’яні» браконьєри, вочевидь, увійшовши в кураж, не обмежуються лише Тернопільщиною. Рубають і на території областей-сусідів. Хоча і там не поспішають карати винних.

– На території села Слов’ятин, наприклад, нами було виявлено фактично суцільну рубку на 22-ох гектарах лісу. Причому 17 га – на території Бережанського району, а інші 5 га – на території Івано-Франківської області. І жодного результату! Якби я мав функції слідчого, напевно, мене можна було запитати, чому дотепер ніхто не покараний. Але я як чиновник відповіді на це не маю, – пояснює Володимир Петровський.

Хоча, чому ж не було реакції? Вона була, щоправда, не та, на яку очікували. Так з 2015 року в Бережанському районі підпалили три автомобілі, власники певною мірою перейшли дорогу горе-лісорубам.

– У нас пішла ціла серія підпалів автомобілів чиновників. Зокрема, горів службовий автомобіль екс-голови райрадиСтепанаКленика, згодом палало авто його заступника, далі – депутата райради. І жодних результатів слідства досі з цього приводу немає. Нас це, безперечно, турбує. Чому справи по деревині не передають до суду? Адже збитки були нанесені суттєві, – обурюється панПетровський. – Наш ліс – це дійсно свого роду міні-бурштин. Хоча зараз, не буду лукавити, з приходом на посаду нового керівника ДП «Бережанирайагроліс» зловживань стало менше. Принаймні громадські формування мені не скаржаться. Якщо якісь рубки дерев і виявляють, то комісія при ДП «Бережанирайагроліс» негайно виїздить, викликає поліцію, все фіксує.

До речі, на адресу голови Бережанської РДА також не раз поступали погрози. Чоловік каже, що «ходить, як по лезу ножа».

– Владу дали – керуй! Але ж я не цар і не Бог… Ми тут абсолютно не захищені. Як так: одному авто спалили, іншому – теж, ще й під хатою, за півтора метра від вікна. Людина могла загинути. І всі Бережани про це говорять, навіть називають виконавців, але збоку правоохоронців – тиша. Повне зволікання, – з сумом стверджує Володимир Петровський.

Те, що Бережани – це міні-колиска криміналу та безладу, вважає і екс-голова місцевої райради Степан Кленик. Наразі чоловік повністю самоусунувся від владних структур. Каже, що не хоче бути дотичним до корупції.

– Я знаю, що комісія виявила збитків на понад 3 млн. грн. Відповідно зараз, мабуть, варто було б звернутися до суду, адже мені правоохоронці за рік до цього надали відповідь, що все ледь не ідеально, тільки, мовляв, моє втручання заважало господарській діяльності ДП «Бережанирайагроліс». А тут рівно через рік знайшли збитки…Чому раніше їх не бачили? Бережани – кримінальні! Тут щось зробити дуже важко. Це не одну мою справу так закрили. По кар’єрах теж були схожі випадки. З автомобілем теж сумна година. До сьогодні не знайшли того, хто його підпалив. Я думав, що після революції Гідності система зміниться, але переконався у протилежному. У кримінальній же владі я брати участі не хочу, – розповів нашими журналістам Степан Кленик.

До речі, фактично у кожній комісії чи робочій групі, яка займалася виявленнями порушень, пов’язаних з лісом на Бережанщині, брали участть працівники правоохоронних органів. Тобто на усіх етапах вони були проінформовані, а подекуди і на власні очі бачили порушення. Проте, чомусь, реагували на них пасивно.

Кажуть, що триває слідство

Між іншим, ліси займають шосту частину України. Це понад 10 мільйонів гектарів землі.Генеральний прокурор України Юрій Луценко раніше заявив, що першочергове завдання прокуратур західноукраїнських областей – це зупинити контрабанду лісу, який вивозять за кордон, як дрова. І на офіційному представлені прокурора Тернопільщини В’ячеслава Перча Луценко наголошував, що ліс для нашого краю – це як бурштин для Рівненщини, тому до цього природного багатства потрібно ставитись особливо уважно. Однак чому після кількох гучних заявнаші правоохоронці «притихли»? Журналісти газети «Номер один» звернулися з цього приводу за офіційним коментарем до речниці обласного прокурора. Там нас запевнили, що розслідування триває, проте матеріалів так багато, що при всьому бажанні їх опрацювати швидко – не вийде.

– Провадження є дуже об’ємним. Проводилося ряд економічних експертиз, у тому числі ревізії. Також було проведено понад 30 обшуків. Тому розслідування ще триватиме, – повідомили в обласній прокуратурі.

До речі, поки слідство триває, ДП «Бережанирайагроліс» уже діє під керівництвом нового начальника – Тараса Петруха. Кажуть, що за його недовгого управління скарг на незаконні рубки дійсно поменшало.

У наших читачівуже, мабуть, не раз виникло запитання: як можна ось так легко та спокійно рубати ліс і при цьому залишатися на волі та ще й гратися у «гангстерів», спалюючи авто та погрожуючи керівництву району. Дуже просто! Так, за інформацією наших журналістів, на Бережанщині діє реальна, давно сформована умовна «банда», яка складається з далеко не останніх людей району. Вони, маючи той чи інший вплив на майже всі гілки влади, можуть почуватися абсолютно безкарно там, де для інших уже світило б сонце за гратами. Уявіть: навіть голова Бережанської РДА, який має підтримку збоку партії Президента на всіх рівнях, розводить руками від безвиході та боїться за власне життя…

Між іншим, за останні кілька років у Бережанах начальники колишньої міліції часто змінювалися. Натомість постійним заступником залишається Петро Панашій, який на сьогоднішній день виконує обов’язки начальника. Чоловік точно мав би уже достеменно вивчити проблематику Бережанщини. Натомість безлад з лісом, чомусь, так і не вирішується…

Хто нарешті розрубає це замкнуте коло? І головне – коли це станеться, Бережанщина ще залишатиметься колискою лісів чи вже пеньків?

Джерело: тижневик “Номер один”