Кому виділили гроші тернопільські депутати

На сьомій сесії Тернопільської обласної ради прийнято зміни до обласного бюджету на 2017 рік. Про це повідомляє повідомляє прес-служба Тернопільської обласної ради.

Заслухавши директора департаменту фінансів ОДА Степана Скибиляка, обговоривши та внісши свої пропозиції, депутати прийняли зміни до обласного бюджету на 2017 рік.

Зокрема: “Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 828-р „Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2017 рік” області додатково передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов в обсязі 1 315,4 тис. гривень. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами області здійснено за пропозицією департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації” та інші.

Серед них виділено: – обласній клінічній психоневрологічній лікарні – 1 750 тис. гривень на придбання комплектуючих для трубки комп’ютерного томографа, – обласному наркологічному диспансеру – 150 тис. гривень на придбання швидких тестів для проведення експертиз на алкоголізм і наркоманію, – Тернопільському центру служби крові – 996 тис. гривень на придбання апарату донорського аферезу; – Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання gps-трекерів з датчиками пального для дообладнання автомобілів швидкої медичної допомоги – 170,4 тис. гривень.