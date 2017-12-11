Що ексклюзивного лише за день отримали 30 тернопільських бізнесменів?

Близько 30 представників малого та середнього бізнесу Тернопільщини всього за 1 день пройшли ексклюзивну консультаційну програму зі стратегії та маркетингу бізнесу.

Увесь курс теоретичних знань щодо розвитку свого бізнесу, як рухатись далі і над чим працювати щоб досягти успіху, а ще…чимало актуальної інформації про аналіз складових бізнесу, концепції, ринків, клієнтів, товарів, послуг, операційної системи та послідовності формування структури бізнесу – об’єднав сьогоднійшній бізнес-інтенсив “МАТРИЦЯ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ” ( GrowingPains).

Навчання відбулось в рамках діяльності Тернопільського регіонального центру Підтримки Підприємництва за участі експертів Громадської школи бізнесу та ГО Клуб ділових людей!