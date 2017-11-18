Конфлікт українців з поляками гратиме на руку Росії, – тернопільський нардеп

Взаємини Польщі та України останнім часом почали значно погіршуватись. До цього призводять різні погляди країн на історію.

Нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі навіть включило керівника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича до списку осіб, яким буде заборонено в’їзд до країни. Однак, на думку народного депутата України від ВО «Свобода» Михайла Головка, загострювати конфлікт з поляками не варто. Про це нардеп заявив у прямому ефірі телеканалу «Еспересо».

– Конфлікт, що виник між Україною та Росією, є доволі неприємним. Особливо те, що стосується звинувачення у деяких історичних подіях. Це зовсім не покращує взаємовідносин, а робить їх напруженими. Я вірю, що обидві сторони таки переглянуть свої позиції і все налагодиться, – зазначив Михайло Головко.

Свободівець вважає, що кожна з країн має поважати історію, героїв, культуру та традиції іншої держави.

– Не потрібно комусь щось нав’язувати, бо це ні до чого доброго не приведе. В нас і так є спільний ворог – Росія. Для чого тоді загострювати ситуацію ще з кимось? Конфлікт українців з поляками гратиме на руку Росії, – додав нардеп.