“Бучачагрохлібпром” відгодовує ВРХ, щоб постачати м’ясо на українські та іноземні ринки

ТзОВ “Бучачагрохлібпром” розвиває на Тернопільщині новий напрям тваринництва – відгодівлю ВРХ, завдяки чому забезпечує ринки України, Європи і Близького Сходу якісними м’ясом.

На сьогоднішній день на відгодівлі у підприємства перебуває дійне стадо, телиці, нетелі та близько 2 000 голів биків. Тварини утримуються на відгодівничих майданчиках (фідлотах).

– Ми утримуємо тварин для відгодівлі на збалансованих кормах, більшість із яких – власного виробництва – силос, сінаж, зерно. Для того, щоб прогодувати всю господарку, в середньому на сезон йде понад 30 000 тонн силосу і сінажу. Тварини, які в нас утримуються, мають постійний доступ до корму, – поділився заступник директора по тваринництву ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк.

Борис Володимирович додав, що підприємство раніше займалося відгодівлею ВРХ, проте на сьогоднішній день значно модернізувало цю галузь тваринництва. Зокрема, “Бучачагрохлібпром” налагодив експорт м’яса до країн Європи, Близького Сходу і планують вийти на ринки Китаю.