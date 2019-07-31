В одному із сіл Тернопільщини «віялка», якій майже 80 років, збереглася в робочому стані

Світлину віяла для зерна, створеного приблизно у 1936-му році, опублікував на своїй сторінці у Facebook чортківчанин Віктор Дудяк, підписавши «Чудо техніки».

Як виявилося, старовинний млинок у робочому стані. Його Віктор позичив у сільчанина, щоб провіяти гречку:

— Фото зроблене в мене на подвір’ї. Млинок має серійний номер і рік виготовлення. Якщо не помиляюся, 1936-й. Ця модель ще корбова, не перероблена під мотор. Відділяє зерно від полови вручну. Я її три дні крутив, поки всю гречку не перевіяли, — розповів чортківчанин.

У селі Воля Чорнокінецька, де і знаходиться цей млинок, зберігся такий ще один, у неробочому стані.

Віктор Дудяк

ЧортківCity