Концерт Галябарди, премії та квіти: за сприяння Петра Гадза в Бучачі масштабно відсвяткували професійне свято аграріїв

Традиційне масштабне свято з нагоди Дня працівника сільського господарства зібрало у Бучацькому районному будинку культури понад дві сотні аграріїв.

Організатором та спонсором заходу є голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Герой України Петро Гадз.

Під час урочистого концерту колектив «Бучачагрохлібпрому», працівники інших агрогосподарств Бучаччини та ветерани сільського господарства отримали грошові премії, квіти й грамоти. Окрім цього, на запрошення Петра Івановича Гадза з музичною програмою приїхав поет-пісняр Степан Галябарда.

Герой України Петро Гадз каже, у професійно свято варто дякувати за нелегку працю не лише сучасним аграріям, але й ветеранам галузі, бо саме вони поклали основу для розвитку сільського господарства краю.

– Робота людей, які працювали на землі кілька десятків років тому, була набагато важчою, аніж праця аграріїв сьогодні. У них не було такого матеріально-технічного забезпечення, але, пори це, ветерани сільського господарства залишили нам якісне підґрунтя для розвитку галузі. Успішна аграрна Бучаччина – результат самовідданості та наполегливості великої команди професіоналів. У День працівника сільського господарства дякую усім, хто працює на землі та годує людей. Ваша плідна й чесна робота варта похвали, – зазначив Петро Гадз.

Ветеран сільського господарства Іван Теофілович Вуїв, який взяв участь в урочистостях, поділився спогадами нелегкої роботи у колгоспі.

– Згадую, як в колгоспі щоранку приступали до роботи 40 пар коней та сотні людей. Одні селяни працювали на землі, ще одні – возили молоко, інші – будували ферми. Було воно все ой як нелегко, бо такої надсучасної техніки ніхто не мав. Я радий, що сьогодні все змінилося. Як ветерану мені імпонує те, що Петро Іванович Гадз не просто обробляє землю, а різносторонньо розвиває сільське господарство у багатьох напрямках. Добре, що люди мають де притулитися з роботою. Ми дякуємо йому за розбудову нашого краю й, звісно, за те, що не забуває про ветеранів галузі. Приємно, що мене пам’ятають, поважають та щороку запрошують на свято, – наголосив Іван Вуїв.

На свято запросили ще одного ветерана-аграрія Бучаччини Володимира Володимировича Морозовського.

– Дякую Петру Івановичу за такий багатий та патріотичний концерт. Дуже добре, що він зумів нас всіх так зібрати, аби згадати молодість й працю на сільськогосподарській ниві. З незаможної сім’ї вийшла така велика людина. Скільки робочих місяць дає, піклується про кожного. Свято вдалося на славу. Петро Гадз показує нам приклад високотехнологічної праці, вихід продукції на світовий ринок й вкотре доводить, що для гідної зарплатні не обов’язково працювати за кордоном, – зазначив Володимир Морозовський.

Ветеран агропромислового комплексу Бучаччини Ганна Тимків каже, День працівників сільського господарства – свято всієї України.

– Майже 90 % українців відіграють якусь роль у сільському господарстві, тому цей день – свято для всієї держави. Одні вирощують хліб, інші – переробляють. Треба вшанувати усіх, бо праця аграрія – нелегка. У жнива чи посівну ці люди не бачать відпочинку. Дякую Петру Гадзу, що він зібрав весь район. Є такі люди, які вже давно на пенсії, тому не мали можливості зустрітися. Петро Іванович зумів врятувати Бучаччину, коли вона стояла на межі занепаду, землі заростали бур’янами. Хоч і за професією він – музикант, та не побоявся взяти все у свої руки. Сьогодні наш край демонструє високі показники врожайності. Робота Петра Гадза варта подяк, він годує цілий район. Ми низько вклоняємося йому та просимо Бога, щоб дав здоров’я, аби все задумане реалізовувати, – поділилася Ганна Тимків.

Варто додати, що вже традицію для бучацьких аграріїв стало вшанування своїх ветеранів не тільки у день їхнього свята. Окрім грошових премій та продуктових наборів, працівникам сільського господарства, які зараз пішли на заслужений відпочинок, Петро Гадз презентує оздоровчі подорожі. У минулі роки бучаччани відвідали Єгипет та курорт Буковель, а у цьому році обрали оздоровлення у закарпатському Косино.