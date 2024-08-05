Копійка до копійки = понад 20 тисяч для ЗСУ! – Жителі села Нагірянка встановили рекорд України, зібравши 21 897 гривень з монет номіналом 1 гривня

Жителі села Нагірянка Тернопільської області встановили рекорд України, зібравши 21 897 гривень для допомоги ЗСУ з монет номіналом 1 гривня. Про це розповіла очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

“Така номінація у нас вперше. Ми були вражені кількістю монет, які вдалося зібрати. Я їх лічила разом із помічниками близько півтори години”, – розповіла Вєтрова.

Місцеві волонтери розставили скриньки у місцевих магазинах і люди жертвували кошти для наших захисників.

Рекорд України “Найбільша кількість монет номіналом 1 гривня на допомогу ЗСУ” громада присвятила пам’яті свого односельчанина, 24-річного воїна Володимира Кляштофорського, який загинув на Луганщині напередодні рекорду.

На гроші, зібрані під час встановлення рекорду та благодійному ярмарку, придбають зарядну станцію для захисників на Запорізькому напрямку.

“Це не просто велика кількість монет номіналом 1 гривня, це велика воля до нашої перемоги, прагнення простих людей допомогти тим, що можуть нашим захисникам”, – наголосила Лана Вєтрова.