Три ворожих «Шахеди» на підльоті до енергооб’єктів та цивільних будинків знищили військові тернопільської 105-ї бригади

Три ворожих БПЛА типу «Shahed – 136/131» було знищено вогневими групами 82 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони.

На Харківщині, під час несення бойового чергування, особовий склад МВГ виявив ворожі цілі на підльоті до об’єктів енергосистеми, а також цивільних будинків. Внаслідок злагоджених дій було здійснено вогневе ураження цілей противника. Жертв та руйнувань об’єктів немає.

За проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні військового обов’язку, командиром батальйону направлено подання даних військовослужбовців до нагород, написав у соцмережі старший офіцер відділення комунікацій у 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ Юрій Кульпа.