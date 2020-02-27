Копичинецький або Старочортківський міст: історія має продовження
Журналісти Чортків.сity нещодавно розповідали про своєрідні «ворота Чорткова», тобто Копичинецький міст, як його називають у народі від назви однойменної вулиці, що поєднують два береги давнього міста над Серетом. А зовсім нещодавно у мережі Facebook місцевий краєзнавець та колекціонер Віталій Шевчук поділився сенсаційнійними світлинами споруди від минулого до сьогодення. Отож, пропонуємо знову поринути в історичне минуле міста.
Вперше Старочортківський (Копичинецький міст) згадується на мапі фон Міга, яка датована 1780 роком.
Надалі споруда згадується у 1859 році на кадастровій мапі Старого Чорткова. Справа вгорі тече рукав річки Серет від млина – його називали Млинівка. Залишки рукава збереглися і до наших днів.
У період Першої світової війни міст зазнав руйнувань при відступі царсько-російських військ.
Та все ж таки, в часі Першої світової інженерними військами Австрійської армії зруйновану споруду було відновлено.
Вдалині видніється відбудований Старочортківський міст. Багато років пізніше ліворуч тут буде закладено парк.
Неодноразово про міст згадував чортківець Йозеф Опацький у своєму краєзнавчому виданні «Путівник» за 1931рік.
Згодом споруда знову зазнає перебудови, але під керівництвом польських інженерів. За основу взято старий дерев’яний австрійський міст і встановлено на нього новий залізний. В останньому всі металічні конструкції з’єднані між собою заклепками.
Його урочисте відкриття відбулося у 1938 році. Про це свідчить і світлина мешканки Польщі Беати Кульчицької.
Друга світова війна для споруди виявилася менш болючішою, адже міст зазнав мінімальних пошкоджень – у нього влучив тільки один снаряд, слід якого видно й досі.
У радянський період міст був пофарбований у червоний колір.
А років п’ять-шість тому він набув теперішнього сірого кольору.