Копичинецький або Старочортківський міст: історія має продовження

Журналісти Чортків.сity нещодавно розповідали про своєрідні «ворота Чорткова», тобто Копичинецький міст, як його називають у народі від назви однойменної вулиці, що поєднують два береги давнього міста над Серетом. А зовсім нещодавно у мережі Facebook місцевий краєзнавець та колекціонер Віталій Шевчук поділився сенсаційнійними світлинами споруди від минулого до сьогодення. Отож, пропонуємо знову поринути в історичне минуле міста.

Вперше Старочортківський (Копичинецький міст) згадується на мапі фон Міга, яка датована 1780 роком.

Мапа фон Міга. 1780 рік

Надалі споруда згадується у 1859 році на кадастровій мапі Старого Чорткова. Справа вгорі тече рукав річки Серет від млина – його називали Млинівка. Залишки рукава збереглися і до наших днів.

Мапа з архіву Віталія Шевчука

У період Першої світової війни міст зазнав руйнувань при відступі царсько-російських військ.

Фото з архіву Віталія Шевчука

Та все ж таки, в часі Першої світової інженерними військами Австрійської армії зруйновану споруду було відновлено.

Фото з архіву Віталія Шевчука

Вдалині видніється відбудований Старочортківський міст. Багато років пізніше ліворуч тут буде закладено парк.

Фото з архіву Віталія Шевчука

Неодноразово про міст згадував чортківець Йозеф Опацький у своєму краєзнавчому виданні «Путівник» за 1931рік.

Згодом споруда знову зазнає перебудови, але під керівництвом польських інженерів. За основу взято старий дерев’яний австрійський міст і встановлено на нього новий залізний. В останньому всі металічні конструкції з’єднані між собою заклепками.

Фото з архіву Віталія Шевчука

Його урочисте відкриття відбулося у 1938 році. Про це свідчить і світлина мешканки Польщі Беати Кульчицької.

Фото з архіву Беати Кульчицької

Друга світова війна для споруди виявилася менш болючішою, адже міст зазнав мінімальних пошкоджень – у нього влучив тільки один снаряд, слід якого видно й досі.

У радянський період міст був пофарбований у червоний колір.

Фото з архіву Віталія Шевчука

А років п’ять-шість тому він набув теперішнього сірого кольору.

Фото Максима Огородника