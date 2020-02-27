Як коронавірус впливає на тіло людини. Розповідають вчені

Про новий коронавірус COVID-19 зараз відомо небагато. Але одне можна сказати напевно: хвороба має важкий характер.

Такою була природа минулих зоонозних коронавірусів, таких як SARS й MERS, що перейшли від тварин до людей, пише National Geographic.

Новий коронавірус поширюється швидше, ніж попередні.

Станом на 27 лютого 2020 року, заражено вже 82 168 осіб.

Епідеміологи з Університету Гонконгу оцінюють, що COVID-19 може заразити 60% населення земної кулі, якщо його не зупинити.

Але що дійсно відбувається з організмом людини, який заражений новим коронавірусів?

Новий штам генетично схожий на SARS. Об’єднання ранніх досліджень нового спалаху з минулими уроками SARS і MERS може дати відповіді.

Легені – епіцентр хвороби

Для більшості пацієнтів COVID-19 починається й закінчується у легенях, тому що коронавіруси, як і грип, є респіраторними захворюваннями.

Розповсюдження хвороби відбувається через кашель або чхання, коли розпорошуються краплі, які можуть передати вірус будь-кому, хто знаходиться в тісному контакті з інфікованим.

Коронавіруси також викликають симптоми грипу: в пацієнтів може початися жар і кашель, який прогресує до пневмонії.

Як повідомиляє ВООЗ, хвороба зазвичай вражає легені в трьох фазах:

реплікація вірусу,

імунна гіперреактивність,

руйнування легень.

У перші дні інфекції новий коронавірус швидко проникає в клітини легенів людини. Ці легеневі клітини бувають двох класів:

ті, які виробляють слиз;

ті, які мають волосоподібні кийки, звані віями.

Слиз допомагає захистити легеневу тканину від патогенних мікроорганізмів й стежити за тим, щоб дихальний орган не висихав. Клітини війок б’ються навколо слизу, прибираючи сміття, таке як віруси.

Ад’юнкт-професор Медичної школи Мерілендського університету Метью Б. Фріман зазначає, що SARS любив заражати й вбивати клітини війок, які потім забивали й заповнювали дихальні шляхи пацієнтів уламками та рідинами.

Те ж саме відбувається з новим коронавірусом. Це підтверджують дослідження COVID-19: у багатьох пацієнтів розвивається пневмонія в легенях, й вона супроводжується задишкою.

Далі починається друга фаза й в організмі активізується імунна система.

Збуджений присутністю вірусного загарбника, організм активізуються, щоб боротися з хворобою, наповнюючи легені імунними клітинами, щоб прибрати пошкодження та відновити легеневу тканину.

При правильній роботі, цей запальний процес жорстко регулюється й обмежується тільки зараженими ділянками, але іноді імунна система виходить з ладу, і ці клітини вбивають все на своєму шляху, включаючи здорову тканину.

На третьому етапі пошкодження легенів продовжує наростати, що може привести до дихальної недостатності.

Навіть якщо смерть не настає, деякі пацієнти продовжують жити з пошкодженими легенями.

Шлунок

Під час спалахів атипової пневмонії та MERS, у майже чверті пацієнтів спостерігалася діарея.

Але Метью Б. Фріман уточнює, що до сих пір не ясно, чи грають шлунково-кишкові симптоми головну роль в новому коронавірусі, оскільки діарея і болі в животі спостерігаються рідко.

Чому віруси взагалі турбують кишківник?

Коли якийсь вірус потрапляє у тіло, він шукає білки на зовнішній стороні клітин – рецептори. Якщо вірус знаходить сумісний рецептор в клітині, він може в неї проникнути.

Віруси SARS і MERS можуть отримати доступ до клітин, які вистилають кишківник, потенційно викликаючи пошкодження або витік рідини, який потім і провокував діарею.

Два дослідження, одне публікувалося у Медичному журналі Нової Англії і одне в medRxiv, за участю 1099 випадків виявили вірус в зразках випорожнень, що може вказувати на те, що вірус може поширюватися фекально-оральним шляхом. Але це не остаточні дані.

Кров

Коронавіруси також можуть викликати проблеми в інших системах організму, через збої в імунній системі.

Дослідження, проведене в 2014 році, показало, що у 92% пацієнтів з MERS спостерігався як мінімум один випадок того, що коронавірусу проявлявся не лише в легенях.

Були помічені такі симптоми як підвищення рівня ферментів печінки, зниження кількості лейкоцитів й тромбоцитів та низький кров’яний тиск.

Як повідомила вірусолог і науковий співробітник Школи громадської охорони здоров’я Mailman Колумбійського університету Анжела Расмуссен, це не обов’язково ознака поширення вірусу. Це можуть бути цитокіни.

Цитокіни – це білки, які використовує імунна система в якості маячків, залучаючи імунні клітини до місця інфекції. Потім імунні клітини вбивають інфіковану тканину, щоб врятувати решту тіла.

Цикотіни створюють запалення, яке послаблює кровоносні судини в легенях, через що рідина просочується у повітряні мішки.

“По суті, кровоносні судини починають кровоточити”, – розповіла науковиця.

Печінка

Лікарі бачили ознаки пошкодження печінки при SARS, MERS і COVID-19.

В здоровому тілі, клітини печінки постійно відмирають і виділяють ферменти в кров. Через процес регенерації, печінка може витримати багато пошкоджень.

Однак, якщо у людини аномально високий рівень ферментів в крові, як це було характерно для пацієнтів з атиповою пневмонією і MERS, – це попереджувальний знак. Це може призвести навіть до печінкової недостатності.

У будь-якому разі, печінкова недостатність ніколи не була єдиною причиною смерті пацієнтів з SARS. Коли з нею трапляються проблеми, починається системна інфекція.

Нирки

6% пацієнтів з ГРВІ та ціла чверть пацієнтів з MERS страждали на гостру ниркову недостатність. Дослідження показали, що новий коронавірус може робити теж саме.

91,7% пацієнтів з ГРВІ з гострою нирковою недостатністю померли, згідно з дослідженням, проведеним у 2005 році в Kidney International.

Кожна нирка заповнена приблизно 800 000 мікроскопічних дистиляційних одиниць, званих нефронами. Ці нефрони мають два основних компоненти: фільтр для очищення крові та маленькі трубки, які повертають корисні речовини назад в тіло або відправляють відходи в сечовий міхур у вигляді сечі.

Кар Ненг Лай, почесний професор Університету Гонконгу і консультант нефролог в Гонконгському санаторії та лікарні, нерідко виявляє вірус в канальцях, якщо він знаходиться в крові.

Вагітність та коронавірус

Лікарі в госпіталі Ухані повідомили, що у двох новонароджених дітей був виявлений позитивний результат на новий коронавірус. Один з них був заражений через 30 годин після народження.

Однак передача від матері дитині не спостерігалася ні у атипової пневмонії, ні у MERS, попри численні випадки за участю вагітних жінок.

Плюс, є інші способи, якими новонароджений може заразитися коронавірусом. Наприклад, якщо дитина народилася в лікарні, заповненій інфікованими пацієнтами під час надзвичайної ситуації.

Нове дослідження, опубліковане в The Lancet, виявило попередні докази того, що коронавірус не може передаватися від матері до дитини.

Правда Життя