Ушкодження меніска дуже схожі за симптоматикою з багатьма іншими травмами, — лікар-хірург з Тернополя Віктор Мельничук

Лікар-хірург Тернопільської університетської лікарні Victor Melnychuk розповідає про симтоми, лікування та наслідки, які можуть виникнути, якщо вчасно не звернутися за медичною допомогою.

Футбол – найпопулярніша гра у світі. Але мало хто замислюється про те, що виходячи на поле, спортсмени ризикують своїм здоров’ям. Останнє, як відомо, не завжди вдається купити. Деякі футболісти, отримавши серйозну травму, ставили хрест на своїй професійній кар’єрі.

Однією з поширених травм у світі футболу є надрив або розрив меніска. Як показує статистика, половина ушкоджень менісків була обумовлена механізмом удару по м’ячу, падіннями і зіткненнями гравців. Травмувати меніск не складно і в повсякденному житті – різкий рух, необережний розворот, надмірні навантаження на ноги можуть стати причинами проблем з менісками.

Якщо Ви відчули наступні симптоми, негайно звертайтеся за спеціалізованою допомогою:

Сильний біль в коліні;

«Блок» суглоба;

Набряклість суглоба;

Випіт в суглобі та ін.

Ушкодження меніска дуже схожі за симптоматикою з багатьма іншими травмами колінного суглоба. Консервативне лікування і фіксація ноги можуть принести тимчасове полегшення. Але це помилкові відчуття, і через час травма дасть про себе знати хронічними ускладненнями.

Сучасною ефективною альтернативою традиційної хірургії є артроскопія колінного суглоба.

Суть операції полягає у відновленні (зшиванні) або резекції (видаленні ушкодженої частини) меніска, залежно від характеру його розриву.

Рух – основа життя. З цим твердженням погодиться і професійний футболіст, і простий гравець-любитель. Заняття спортом має багато ризиків, але від цього вибраний вид спорту не стає менш улюбленим. Займайтеся спортом, ведіть здоровий спосіб життя, а у разі травми – не зволікайте з діагностикою та сучасним лікуванням.