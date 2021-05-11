Козівська громада матиме свою «Алею майбутнього»

Створили відпочинкову зону та долучилися до озеленення планети. На території села Вікторівка Козівської громади вирішили висадити алею із 220 червоних дубів. Акцію організували представники партії «За майбутнє».

– Ми, власне, назвали цю алею – “Алея майбутнього”, тому що вона для наших дітей, для наших нащадків. Надзвичайно приємно бути причетними до озеленення планети, до збереження довкілля, адже це наше майбутнє, – розповідає Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради ( «За майбутнє»).



Це місце було пусткою, а вже сьогодні маленькі саджанці червоного дуба прикрашають територію біля місцевого ставка. Депутат Тернопільської обласної ради, представник партії «За майбутнє» Володимир Гач розповідає, своїм прикладом хочуть показати, що добробут сіл залежить від кожного.

– Якщо кожен долучиться і посадить хоча б одне дерево, то наша громада, наше село стане набагато красивішим, комфортнішим і здоровішим для нашого життя і для наших поколінь, – зазначає Володимир Гач, депутат Тернопільської обласної ради ( «За майбутнє»).



Зініціював акцію з озеленення голова Козівської громади Сергій Добалюк. Його підтримали жителі села Вікторівка. Саджанцями допомогли однопартійці голови громади, допомогти вирішив і місцевий фермер.



– Ми обговорили це питання з жителями села і вирішили тут, по їхніх відгуках посадити таку алею червоних дубів. Попросили місцевого фермера Пеляка Олександра Петровича для того, щоб він нам здискував площу, щоб підготував, запустили грейдера, щоб прогорнути дорогу, щоб був під’їзд сюди, – розповідає Сергій Добалюк, голова Козівської громади ( «За майбутнє»).

На ставок приїжджають люди, щоб відпочити та порибалити. В майбутньому тут планують облаштувати відпочинкову зону.