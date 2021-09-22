До уваги тернополян: як перевірити призначення житлової субсидії онлайн

Громадяни можуть перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі за посиланням https://subsidii.ioc.gov.ua.

Пошук у зазначеному реєстрі здійснюється за адресою домогосподарства. Для користувачів доступна інформація про те, чи призначена субсидія домогосподарству, про термін, на який призначено субсидію, про суми щомісячних нарахувань, а також, де міститься особова справа – назва органу соціального захисту населення.

Інформація у реєстрі оновлюється один раз на місяць – на початку поточного місяця за попередній місяць.