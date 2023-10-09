Кременеччина втратила ще одного захисника – Романа Тарасюка

Кременеччина втратила ще одного захисника – солдата Тарасюка Романа Федоровича, 1983 року народження, жителя м.Кременця Кременецької міської територіальної громади, повідомляє військова районна адміністрація.

Гранатометник 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А**** загинув під час виконання службових завдань на Запорізькому напрямку.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!