Стосунки моделі та художника покажуть на виставці в Тернополі

16 березня о 19:00 у тернопільській галереї «Бункермуз» (бульв. Шевченка, 1) розпочнеться відкриття виставки львівського митця Володимира Костирка «Художник і модель».

Проект сформували нові живописні роботи та графіка 1990-х років. Свою увагу Володимир Костирко сфокусував на темі зв’язку між художником і натурницею, перетворення тіла на об’єкт і загалом на відношення образу й прообразу.

«Мистецтвознавець за освітою, Костирко веде діяльність критика безпосередньо в мистецькому полі – як художник. Користуючись іронічною інтонацією, розвінчуючи романтизовані погляди на світ мистецтва та, зокрема, постать художника, він знеславлює усталений, збіднений набір міфів, та створює власні – ті, що відповідають сьогоденню та не надто нехтують старими майстрами», — пише мистецтвознавець Борис Філоненко.

Довідково:

Володимир Костирко народився 1967 року, живе та працює у Львові.

Закінчив Львівське училище ужиткового і декоративного мистецтва (1987) та Люблінський католицький університет (факультет історії мистецтва, 1995).

Із 1994 року – автор і учасник групових та персональних проектів в Україні та за кордоном. Неймовірно різноплановий і гротескний фігуративний живопис Костирка – це спроба мистецької адаптації історичних постатей до «параметрів» сучасного сприйняття, яку художник здійснює у стилі «нових старих майстрів».

Для Львова – Костирко не лише культовий художник, а й історик мистецтва, дизайнер, естет та інтелектуал, а також головний реконструктор естетичного образу-міфу Львова і загалом Галичини як продукту латинської цивілізації.

Виставка триватиме до 12 квітня. Вхід вільний. Галерея працює щодня з 16:00.