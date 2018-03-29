Лікарські амбулаторії Кременецького району отримали обладнання для зберігання вакцини

39 холодильників для зберігання вакцини передали для лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів району. Без них майже неможливо зберігати вакцину відповідно до усіх норм.

Обладнання обійшлося в понад 218,5 тис. гривень. Кошти вдалося отримати завдяки програмі “Малих грантів” від Посольства Польщі в Україні.

Заявку на участь в ній написав головний лікар Кременецького центру первинної допомоги Віталій Корнійчук. Каже, що обладнання амбулаторій терміново треба було замінювати.

“Холодильникам, які були в амбулаторіях до цього, було по 30-40 років”

Наприкінці минулого року заявку розглянули, а в березні відбулася зустріч з представниками Фонду міжнародної солідарності, який і мав закуповувати обладнання. Перед тим, як це зробити, вони хотіли оглянули амбулаторії.

Джерело: Кременець City