Лікарські амбулаторії Кременецького району отримали обладнання для зберігання вакцини
39 холодильників для зберігання вакцини передали для лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів району. Без них майже неможливо зберігати вакцину відповідно до усіх норм.
Обладнання обійшлося в понад 218,5 тис. гривень. Кошти вдалося отримати завдяки програмі “Малих грантів” від Посольства Польщі в Україні.
Заявку на участь в ній написав головний лікар Кременецького центру первинної допомоги Віталій Корнійчук. Каже, що обладнання амбулаторій терміново треба було замінювати.
Наприкінці минулого року заявку розглянули, а в березні відбулася зустріч з представниками Фонду міжнародної солідарності, який і мав закуповувати обладнання. Перед тим, як це зробити, вони хотіли оглянули амбулаторії.
Джерело: Кременець City