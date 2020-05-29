13:00 | 29.05.2020
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На Тернопільщині поліція відмовилася від історичного будинку на користь дітей

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Силами громади, місцевих активістів, громадських діячів та суспільного медіа на зборах мешканців Скала-Подільської ОТГ, Бощівського району, Тернопільської області було відстояно збереження дитячого парку у історичному приміщенні сторожового будиночку маєтку родини Голуховських, збудованого ще у XIX столітті.   

Спільними зусиллями недопущенно видворення дітей та створення у цьому приміщенні поліцейської станції ОТГ.

Поліція сама офіційним листом  відмовилася від зазіхань на дану будівлю, мотивуючи це відсутністю там санвузла та підняття резонансу у громаді щодо цього питання. На зборах мешканці висунули декілька пропозицій приміщень щодо розміщення у громаді  поліцейської станції.

Наразі узгоджуються  можливості де б саме змогли знаходитися правоохоронці Скала-Подільської ОТГ.

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