На Тернопільщині поліція відмовилася від історичного будинку на користь дітей

Силами громади, місцевих активістів, громадських діячів та суспільного медіа на зборах мешканців Скала-Подільської ОТГ, Бощівського району, Тернопільської області було відстояно збереження дитячого парку у історичному приміщенні сторожового будиночку маєтку родини Голуховських, збудованого ще у XIX столітті.

Спільними зусиллями недопущенно видворення дітей та створення у цьому приміщенні поліцейської станції ОТГ.

Поліція сама офіційним листом відмовилася від зазіхань на дану будівлю, мотивуючи це відсутністю там санвузла та підняття резонансу у громаді щодо цього питання. На зборах мешканці висунули декілька пропозицій приміщень щодо розміщення у громаді поліцейської станції.

Наразі узгоджуються можливості де б саме змогли знаходитися правоохоронці Скала-Подільської ОТГ.