Крок за кроком оновлюють дорогу Тернопіль-Рівне

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривають роботи з поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості. Сьогодні шляховики працюють на п’яти напрямках.

Поточний середній ремонт у розпалі на трьох ділянках траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Тут, шляховики укріплюють основу дорожнього покриття та влаштовують суцільний шар асфальтобетону. Станом на 15 травня на першій ділянці (Білокриниця – Кременець) протяжністю 4,9 км вже влаштовано верхній шар – ЩМА. На другій ділянці (від кільця до повороту на Білу Церкву) влаштовано вирівнюючий шар асфальтобетону. На третій ділянці (Горинка – Вишнівець) протяжністю 3 км, підрядна організація завершила регенерацію старого покриття, і якщо не завадять погодні умови, завтра приступлять до влаштування вирівнюючого шару.

Ліквідацію ямковості шляховики виконують струменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону. Роботи тривають на таких напрямках: Тернопіль – Заліщики, Тернопіль – Бережани, Кременець – Біла Церква, Бучач – Чортків – Кам’янець Подільський. За день заплановано усунути 1620 метрів квадратних ямковості.

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