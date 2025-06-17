Купання заборонено: водойми Чортківської громади — поза зоною безпеки!
Чортківська міська рада звертається до мешканців та гостей громади з нагадуванням: купання на водних об’єктах, що розташовані на території Чортківської громади, ЗАБОРОНЕНО.
Таке рішення ухвалене з міркувань безпеки, адже жоден із водойм у межах громади не має статусу офіційного пляжу, не облаштований згідно з чинними нормами, та не відповідає вимогам «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».
🚫 Заборонено:
- масове купання;
- організація відпочинку біля води з купанням;
- використання човнів, катамаранів чи інших плавзасобів у невизначених для цього місцях.
⚠️ Нагадуємо: навіть на перший погляд безпечна водойма може приховувати реальну загрозу життю – це і заросле дно, і глибокі вири, і різке зниження температури води. Особливо небезпечно дозволяти купатися дітям без нагляду дорослих!
📢 Закликаємо усіх бути відповідальними! Бережіть своє життя та життя ваших близьких. У спекотну погоду обирайте безпечні способи охолодження та відпочинку, не наражаючи себе на небезпеку.