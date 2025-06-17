Купання заборонено: водойми Чортківської громади — поза зоною безпеки!

Чортківська міська рада звертається до мешканців та гостей громади з нагадуванням: купання на водних об’єктах, що розташовані на території Чортківської громади, ЗАБОРОНЕНО.

Таке рішення ухвалене з міркувань безпеки, адже жоден із водойм у межах громади не має статусу офіційного пляжу, не облаштований згідно з чинними нормами, та не відповідає вимогам «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».

🚫 Заборонено:

масове купання;

організація відпочинку біля води з купанням;

використання човнів, катамаранів чи інших плавзасобів у невизначених для цього місцях.

⚠️ Нагадуємо: навіть на перший погляд безпечна водойма може приховувати реальну загрозу життю – це і заросле дно, і глибокі вири, і різке зниження температури води. Особливо небезпечно дозволяти купатися дітям без нагляду дорослих!

📢 Закликаємо усіх бути відповідальними! Бережіть своє життя та життя ваших близьких. У спекотну погоду обирайте безпечні способи охолодження та відпочинку, не наражаючи себе на небезпеку.