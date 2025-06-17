П’ять шкіл Тернопільщини отримають понад 22 мільйони гривень на STEM-освіту

Цього року п’ять закладів загальної середньої освіти Тернопільської області отримають понад 22 мільйони гривень державної STEM-субвенції. Це спеціальні кошти з державного бюджету, спрямовані на оновлення кабінетів природничо-математичного циклу та створення сучасних STEM-лабораторій для старшої школи.

📍 Державну підтримку отримають такі заклади:

Кременецький академічний ліцей імені Уласа Самчука — 4,5 млн грн

Тернопільська ЗОШ І–ІІІ ступенів №19 — 3,5 млн грн

Монастириський ЗЗСО І–ІІІ ступенів — 5,1 млн грн

Лановецький ЗЗСО №1 імені Юрія Коваля — 4,4 млн грн

Шумський ліцей — 4,4 млн грн

Завдяки цим коштам у навчальних закладах буде здійснено комплексне оновлення кабінетів фізики, хімії, біології, географії та математики. Планується створення STEM-кластерів — сучасних лабораторій, які об’єднають кілька суміжних кабінетів. Усі вони будуть відремонтовані та оснащені:

новими меблями,

сучасною комп’ютерною технікою,

лабораторним обладнанням,

інтерактивними засобами навчання.

Головна мета — створити цілісний освітній простір, який допоможе учням засвоювати знання практично, розвивати критичне та інженерне мислення, готуватися до кар’єри в науці, ІТ, технологіях та математичних дисциплінах.

📅 Підготовка документів уже триває, а реалізація проєктів з оновлення навчального середовища запланована на 2025 рік.