Лікарні Тернопільщини: як змінилася їхня робота під час війни

У лікувальних закладах Тернопільської області знаходиться більше 600 переселенців. Лікування для них в медичних закладах області безкоштовне. Про це Суспільному повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

За її словами, за час війни через Тернопільщину пройшло більше півтора мільйона людей. Вони потребували допомоги, в першу чергу, психологічної.

“У багатьох із них були панічні настрої, вони не знали куди і до кого звертатися за допомогою. Тому, ми організували медичну допомогу. Ми розвішали оголошення на залізничному вокзалі та на автовокзалі, де можна знайти найближчу амбулаторію. На сьогоднішній день на Тернопільщині поселилося понад 50 тисяч тимчасово переміщених людей”.

Ольга Ярмоленко каже, що переселенці можуть звертатися в будь-яку амбулаторію, до будь-якого сімейного лікаря.

“Він прийме і організує той вид медичної допомоги, який пацієнт потребуватиме. На сьогоднішній день дозволяється на паперових носіях виписувати рецепти і в аптеках пацієнти можуть отримати потрібні медикаменти. Зараз найбільше до медиків звертаються інсулінозалежні пацієнти, онкохворі і ті, хто страждає на захворювання щитовидної залози. Також багато є вагітних, які стали на облік. А саме 245 вагітних з тимчасово переселених і 39 жінок вже народили в наших акушерських відділеннях”, – розповіла Ольга Ярмоленко.

За її словами, 18 лікарів з числа тимчасово переселених, працевлаштовані в лікувальних закладах області, з них шестеро працевлаштовані в Кременці, інші в Теребовлі.

“Хто хоче працювати, то може звертатися до Департаменту охорони здоров’я. Там розглянуть заявку і працевлаштують людину хоча б на пів ставки. На Тернопільщині планують створити 10 мобільних бригад. Кожна така бригада скрадатиметься з лікаря і медичної сестри. Вона буде повністю укомплектована необхідним обладнанням і медичними препаратами. Буде складений графік виїздів до населених пунктів. Норвезький Червоний хрест має досвід роботи з такими мобільними бригадами на сході України в Донецькій і Луганській областях. Вони нам організують і допоможуть технічно. А саме, забезпечать нас машинами і платитимуть зарплату лікарям і медсестрам, які працюватимуть у цій бригаді”.

Ольга Ярмоленко каже, якщо хворий продовжує лікування амбулаторно, – його забезпечують потрібними медичними препаратами.

“Це ми робимо за рахунок тих медичних препаратів, які придбали лікувальні заклади за кошти Національної служби здоров’я та за рахунок препаратів, які перерозподілені Міністерством охорони здоров’я через медичні закупівлі. Також ми отримуємо гуманітарну допомогу з-за кордону. На Тернопільщині надають ургентну медичну допомогу, а от планову госпіталізацію зменшили до мінімуму. Зараз велике навантаження на первинну медичну допомогу, але медики справляються і в лікувальних закладах є резервні ліжка”.

Директорка департаменту розповіла, що в закладах охорони здоров’я області знаходиться 154 пацієнти, в яких виявлено COVID.

“Щодня діагностують 70-80 нових випадків. Але багато хворих не звертаються за медичною допомогою. Проводиться вакцинація в амбулаторіях. Щоденно на Тернопільщині вакцинують від ковіду 700-900 осіб. В основному, люди роблять бустерну дозу. За період війни на Тернопільщині від ковіду померло шестеро людей. Для порівняння, за період війни народилася 451 дитина, 230 хлопчиків і 221 дівчинка. Всі стаціонарні відділення, а це акушерські, хірургічні, терапевтичні, кардіологічні працюють 24 години на добу. Стоматологічна допомога, якщо гостра біль надається безкоштовно. Можна навіть звертатися до приватних стоматологічних кабінетів, вони також надають безкоштовну допомогу при гострій болі”, – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Суспільне