Життя 6–ти місячного Назарчика під загрозою через діагноз, з яким дитині доводиться боротися у Національному інституті раку – Нефробластома правої нирки, – повідомляє Карітас Тернопіль.

«На даний момент закінчили 2 протокол хімії. Лікарі дають хороші прогнози. Проте потрібно безперервне лікування, а на це потрібні великі кошти яких ми і наша родина не має. А попереду третій протокол хімії, підтримуюча терапія та реабілітація », – кажуть батьки хлопчика.

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Базилінський Володимир Романович