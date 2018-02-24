Новини Тернополя 

Життя 6–ти місячного Назарчика під загрозою

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Життя 6–ти місячного Назарчика під загрозою через діагноз, з яким дитині доводиться боротися у Національному інституті раку – Нефробластома правої нирки, – повідомляє Карітас Тернопіль.
«На даний момент закінчили 2 протокол хімії. Лікарі дають хороші прогнози. Проте потрібно безперервне лікування, а на це потрібні великі кошти яких ми і наша родина не має. А попереду третій протокол хімії, підтримуюча терапія та реабілітація », – кажуть батьки хлопчика.

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Базилінський Володимир Романович

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