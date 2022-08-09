Історія особливого кота Річарда з Маріуполя, який оселився у Тернополі

Річард — переселенець з Маріуполя. Тваринамає чимало пробем зі здоров’ям. До Тернополя потрапив разом зі своїми господарями, які тікали від війни.

Річарда господарі були змушені залишити. Він дуже складно переніс дорогу до Тернополя. А переїзд в нову країну міг стати для кота фатальним. Відтак родина прилаштувала кота в клініці Олени Дейнеки. Відтоді ним вона опікується.

«Породистий висловухий кіт. Він жертва неконтрольованих розведень. Він має і ДЦП, і певні генетичні вади. Йому 5 років. Його увесь цей час люди любили. Він був улюблений син», — каже директорка ветеринарної клініки Олена Дейнека.

Щоправда, раз була спроба прилаштувати тварину у сім’ю.

«Для Річі швидко знайшлася нова родина. Прийшла жінка, вона теж переселенка. Але, мабуть, вона не розрахувала свої сили, бо котові необхідний особливий догляд і особливе харчування. Вона принесла його у дуже поганому стані. І оскільки я сконтактувала попередніх власників і нових, вони прийняли рішення піддати кота евтаназії», — пригадує Олена Дейнека.

Однак Олена пошкодувала тварину. Вона побачила, що Річчі почав у клініці добре їсти й помалу набиратися сил. Тому мови про евтаназію не могло бути й мови. Відтоді, а це понад три місяці, Річард мешкає у клініці разом із рештою котів, у яких немає дому. Олена не втрачає надію знайти для нього господарів.

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