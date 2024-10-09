06:55 | 10.10.2024
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Майже 2 млрд грн податку на додану вартість надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

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Державний бюджет України упродовж девяти місяцівцього року отримав від субєктів підприємництва Тернопільської області 1 млрд 974,9 млн грн податку на додану вартість. Це на 612,3 млн грн або на 45% більше, ніж у січнівересні 2023 року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПРС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До слова, на території Тернопільщини зареєстровано 2962 платників ПДВ – юридичних осіб. З початку року кількість платників даного податку зросла на 62 субєктигосподарювання.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.

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