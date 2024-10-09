Майже 2 млрд грн податку на додану вартість надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

Державний бюджет України упродовж дев’яти місяцівцього року отримав від суб’єктів підприємництва Тернопільської області 1 млрд 974,9 млн грн податку на додану вартість. Це на 612,3 млн грн або на 45% більше, ніж у січні–вересні 2023 року. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПРС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До слова, на території Тернопільщини зареєстровано 2962 платників ПДВ – юридичних осіб. З початку року кількість платників даного податку зросла на 62 суб’єктигосподарювання.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім платникам, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.