Колектив КП “Тернопільводоканал” висадив іменне дерево у пам’ять про полеглого співробітника, військовослужбовця Володимира Глюза.🇺🇦

У такий спосіб водоканалівці долучилися до ініціативи міської влади “Підтримай ЗСУ – посади дерево”. Учасники акції за добровільну пожертву на закупівлю дронів змогли обрати локацію для висадження саджанця.

Іменна катальпа пам’яті Володимира Глюза ростиме у сквері Волонтерів, який розташований неподалік адміністративного корпусу “Тернопільводоканалу”.

✅Нагадаємо, Володимир Глюз майже 30 років пропрацював оператором на хлораторних установках у відділі водопровідних насосних станцій ” Тернопільводоканалу”. А в перші місяці великої війни став на захист Батьківщини від окупантів. Отримав поранення.

Серце Володимира Глюза зупинилося 6 липня 2024 року. Вічна шана герою🕯