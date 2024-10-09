У Тернополі затримали водія ступінь спʼяніння якого перевищував допустиму норму понад 9 разів  

Нещодавно на вулиці Білецькій патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який рухався з порушенням ПДР.



Спілкуючись із керманичем, ми виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він погодився. Прилад Драгер зафіксував 1,83 проміле алкоголю в крові водія.



Крім того, інспектори зʼясували, що громадянин двічі протягом року притягався до відповідальності за їзду в стані спʼяніння.

На 22-річного порушника патрульні склали адміністративні матеріали:

за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП;

за ч. 3 ст. 130 (Вдруге протягом року керування транспортним

засобом в стані спʼяніння) КУпАП.



Будьте свідомими та відповідальними, не сідайте за кермо на підпитку