У Тернополі затримали водія ступінь спʼяніння якого перевищував допустиму норму понад 9 разів
Нещодавно на вулиці Білецькій патрульні помітили автомобіль ВАЗ, який рухався з порушенням ПДР.
Спілкуючись із керманичем, ми виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, на що він погодився. Прилад Драгер зафіксував 1,83 проміле алкоголю в крові водія.
Крім того, інспектори зʼясували, що громадянин двічі протягом року притягався до відповідальності за їзду в стані спʼяніння.
На 22-річного порушника патрульні склали адміністративні матеріали:
за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП;
за ч. 3 ст. 130 (Вдруге протягом року керування транспортним
засобом в стані спʼяніння) КУпАП.
Будьте свідомими та відповідальними, не сідайте за кермо на підпитку