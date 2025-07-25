Майже 28,7 млн грн екоподатку спрямував на захист довкілля бізнес Тернопільщини

У першому півріччі цього року підприємства Тернопільської області перерахували до Зведеного бюджету України майже 28,7 млн грн екологічного податку. Це на 6,7 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загалом очікувані надходження були перевищені майже вдвічі, бюджет додатково отримав понад 13 млн гривень.

Екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який сплачують підприємства за фактичні обсяги:

– викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел;

– скидів у водні об’єкти;

– розміщення відходів (за винятком певних видів безпечних відходів, які використовуються як вторинна сировина);

– утворення та зберігання радіоактивних відходів.

Цей податок є своєрідною формою відповідальності бізнесу за вплив на навколишнє середовище. Частина зібраних коштів спрямовується на фінансування природоохоронних програм: від утилізації відходів до модернізації очисних споруд та покращення стану довкілля.