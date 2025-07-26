Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Ярослав Гатлан з Тернопільщини

Бережанська громада знову в сльозах… Війна, яку жорстоко нав’язав нам ворог, знову забирає найкращих. Міська рада сповіщає про загибель нашого земляка, жителя м. Бережани Ярослава Гатлана.

Ярослав ГАТЛАН народився 22 квітня 1970 року в с. Шумляни Бережанського району. У дворічному віці померла мати Ярослава. Згодом з батьком переїхали в Бережани. Навчався в Бережанах та Теребовлянській школі-інтернаті. Після школи здобув освіту в ПТУ м. Львова за спеціальністю «токар». Після навчання працював за спеціальністю на Бережанському склозаводі. У 1988-1990 рр. проходив строкову військову службу, після якої повернувся працювати на склозавод. У 1991 році одружився. Батько трьох дітей. Згодом працював за кордоном.

Ярослав був мобілізований до лав ЗСУ 01.06.2024 року.

В кінці літа 2024 року прийшла звістка про те, що Ярослав зник безвісти під час бойових дій. Була надія, що він повернеться додому, але, на превеликий, жаль нещадна війна забрала життя Ярослава. З’ясувалося, що загинув під час виконання бойового завдання 30.08.2024 року. Тіло Героя було повернуто в Україну під час нещодавнього обміну тілами загиблих

Вірний син України, справжній Герой, надійний побратим.

Солдат ГАТЛАН Ярослав Михайлович (22.04.1970 р. – 30.08.2024 р.), гранатометник 2 мотопіхотного відділення 1 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А7028 загинув 30 серпня 2024 року під час здійснення штурмових дій в результаті зіткнення з противником на околиці н.п. Торецьк, Бахмутського району, Донецької області, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

В смутку та горі залишились дружина, дві доньки, син, двоє внуків.

Зустріч тіла загиблого Героя Ярослава ГАТЛАНА відбудеться в понеділок, 28 липня приблизно о 11:30 год. Кортеж з тілом буде рухатись вулицями Бережан приблизно об 11:40-11:50 год. – Тернопільська, Чорновола, Богдана Хмельницького, Родини Старухів до його родинного обійстя на вул. Родини Старухів 34.

Чин похорону розпочнеться в понеділок 28 липня о 12:00 год. на родинному обійсті Героя. (вул. Родини Старухів 34/1).

Прощання з Ярославом відбудеться в Церкві Святої Трійці м. Бережани приблизно о 13:00 год.

Похоронять Героя на Алеї Героїв кладовища м. Бережани (Старе кладовище).

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!