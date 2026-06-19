Масштабні пожежі на Тернопільщині: рятувальники ліквідували загоряння сміття та сухої трави

Протягом минулої доби фахівці Служби порятунку ліквідували три значні пожежі на відкритих територіях. Найбільшу загрозу становили пожежі на сміттєзвалищах.

Зокрема, у місті Ланівці вогонь охопив 800 квадратних метрів відходів. Для ліквідації пожежі залучили два пожежні автомобілі. У селі Підгороднє (Підгороднянська громада) вогнеборці ліквідували полум’я на площі 400 квадратних метрів. Для підвозу води залучали 3 автоцистерни. Також вдень у селі Новосілка (Скалатська громада) вигоріло 500 квадратних метрів сухої трави.

Служба порятунку наголошує, що пожежі на сміттєзвалищах є вкрай небезпечними. Під час горіння відходів у повітря виділяються токсичні речовини, які несуть пряму загрозу здоров’ю жителів навколишніх населених пунктів. До того ж сміття здатне довго тліти на великій глибині. Щоб остаточно зупинити цей процес, рятувальникам доводиться годинами розгрібати завали та використовувати десятки тонн води.

Закликаємо громадян бути відповідальними: не підпалюйте сухостій та відходи. У разі виявлення пожежі негайно телефонуйте за номером 101.