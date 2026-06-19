У Тернополі вперше провели унікальну операцію на серці: нова методика допоможе пацієнтам із важкими ураженнями судин

У Тернопільській обласній клінічній лікарні вперше в регіоні виконали орбітальну атеректомію — сучасну високотехнологічну процедуру для лікування складних кальцинованих уражень коронарних артерій.

Про це повідомили в медичному закладі. Нова методика дає змогу ефективно видаляти тверді кальциновані бляшки, які звужують або перекривають просвіт судин і ускладнюють проведення стентування.

За словами завідувача відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії Богдана Маслія, орбітальна атеректомія дозволяє підготувати уражену ділянку судини до встановлення стента та забезпечити його повноцінне розкриття.

Медики зазначають, що впровадження цієї технології значно розширює можливості лікування пацієнтів із важкими формами ішемічної хвороби серця та складними кальцинованими ураженнями коронарних артерій.

Окрім орбітальної атеректомії, у відділенні вже застосовують ротабляцію — ще одну сучасну методику лікування, яка використовується при циркулярному кальцинованому ураженні судин із критично малим просвітом.

У Тернопільській обласній клінічній лікарні наголошують, що впровадження новітніх кардіологічних технологій дозволяє надавати високоспеціалізовану допомогу пацієнтам із найскладнішими серцево-судинними захворюваннями та підвищує рівень медичної допомоги в області.