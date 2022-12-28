Мешканець Тернополя потрапив в пастку афериста

Тернополянина обдурив невідомий шахрай. Зловмисник збагатився на коштах, які призначалися для допомоги військовим.

Потерпілий повідомив поліцейським, що хотів замовити декілька комплектів військової форми. В соцмережі знайшов оголошення про продаж такого одягу. Зателефонував, домовилися про ціну. Продавець зазначив, що працює лише по передоплаті, тож потерпілий перевів на рахунки понад 18 000 гривень.

Однак, вже через два дні номер замовника перестав відповідати, зникло і оголошення. Довелося телефонувати в поліцію.

За факом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Слідчі встановлюють деталі злочину.

Нагадуємо: під час торгів в мережі Інтернет не поспішайте переводити чималі суми на рахунки невідомим. Намагайтеся дізнатися якнайбільше інформації про продавця: читайте відгуки, рейтинг, перевіряйте банківські картки та телефони зазначені в оголошеннях на сайті кіберполіції у розділі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/